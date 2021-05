Mercato NBA, i Detroit Pistons rinnovano coach Dwane Casey

I Detroit Pistons hanno deciso di rinnovare il contratto di coach Dwane Casey. Secondo quanto riporta ESPN, il capo allenatore ha ancora due anni di contratto all’interno di un quinquennale firmato in precedenza. Ebbene, la franchigia ha deciso di estendere l’accordo per un’altra stagione, ossia fino al 2023-24.

Nonostante un record di 20-50 in questa stagione – che segna l’inizio di una ricostruzione della franchigia – il general manager dei Pistons Troy Weaver, si è dichiarato entusiasta del lavoro di sviluppo di Casey fatto sui giovani presenti in roster – inclusi Saddiq Bey e Isaiah Stewart. Casey è ben considerato anche da Tom Gores, proprietario della franchigia, il quale lo ha assunto tre anni fa dopo averlo pescato sul mercato al termine della sua avventura di sette anni con Toronto.

Casey, 64 anni, ha un record complessivo di 81-137 in tre stagioni con i Pistons, incluso un record di 41-41 nel suo primo anno. Inoltre, è stato Coach of The Year nel 2017 con i Raptors. Il nativo di Indianapolis ha registrato un record di 320-238 (.573) durante la sua permanenza in Canada, portando i Raptors a due viaggi alle semifinali della Eastern Conference e ad una finale di Conference.

