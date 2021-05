NBA, anche Anthony Davis salterà la partita con Houston

Ora è ufficiale: oltre a LeBron James, anche Anthony Davis non sarà in campo nella partita dei Los Angeles Lakers in programma questa notte contro gli Houston Rockets. L’annuncio, arrivato pochi minuti fa dai gialloviola, fa seguito anche alle preoccupazioni del giocatore dopo qualche acciacco di troppo riscontrato nel match del giorno prima contro i Knicks. Queste le parole di AD rilasciate nelle scorse ore ai microfoni di ESPN, accusando una forte infiammazione inguinale:

”Ho giocato con un forte dolore inguinale questa sera. Non mi sento a mio agio e non posso esprimere al meglio le mie potenzialità. Risolti i fastidi relativi alla parte alta del corpo, soffro ora di un recidivo dolore all’altezza del bacino, che mi accompagna dall’ultima partita giocata contro gli Houston Rockets. Verrò valutato dallo staff medico e mi affiderò ai trattamenti dei fisioterapisti. Vorrei poter dire che giocherò sicuramente le prossime partite, ma, ahimè, oggi il dolore ha raggiunto i limiti della sopportazione.”

Come detto, anche LeBron James non sarà della partita poiché ancora alle prese con un fastidio alla caviglia già infortunata lo scorso 20 marzo. Per il nativo di Akron il rientro è previsto nella gara di sabato contro Indiana. A questo punto c’è da valutare la condizione di AD, il quale nella gara con New York aveva terminato con 20 punti e 6 rimbalzi in 43 minuti di permanenza sul parquet.

Anthony Davis will also not play tonight against the Rockets after experiencing tightness in his groin last night, sources tell ESPN — Dave McMenamin (@mcten) May 12, 2021

