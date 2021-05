NBA, LeBron James salta anche Houston: “Stanotte non giocherò”

Niente da fare per LeBron James. Il Re, infatti, ha comunicato attraverso un tweet la sua indisponibilità per la partita dei Los Angeles Lakers in programma stanotte contro gli Houston Rockets. Il giocatore si sta ancora riprendendo dall’infortunio alla caviglia, dopo aver forzato il rientro nelle scorse settimane. LeBron ha dichiarato:

Verosimilmente, il nativo di Akron tornerà a disposizione di coach Vogel nella partita di sabato, in trasferta contro gli Indiana Pacers. Il 36enne sta viaggiando con una media di 25.0 punti, 7.8 assist e 7.9 rimbalzi in 33.7 minuti ad allacciata di scarpe durante la sua terza stagione con i Lakers. Il quattro volte MVP NBA e quattro volte campione NBA sta cercando di guidare la squadra ad una storica vittoria in back-to-back.

James ha dominato durante la prima metà della stagione 2020-21, prima di subire l’infortunio già citato in precedenza nella partita dello scorso 20 marzo contro gli Atlanta Hawks. Si tratta della sesta sfida consecutiva che salterà James. I gialloviola dovranno affidarsi nuovamente a Anthony Davis, dato in discrete condizioni.

Getting close but I won’t be in the lineup tonight but more importantly I will be there to put that CHAMPIONSHIP banner in the rafters at Staples Center in front of our fans!! #No17 💜💛

