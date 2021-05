NBA, Bazemore attacca Beal sulla sfida con Curry per il miglior realizzatore

Con la stagione NBA che sta volgendo al termine, la sfida per il titolo di miglior realizzatore si fa più accesa che mai. I due sfidanti sono Bradley Beal (31.4 punti di media) e Stephen Curry (31.9 punti di media). La stella dei Golden State Warriors sembra il favorito, visto che Beal è fermo ai box a causa di una lesione al bicipite femorale. Proprio su questo punto, Kent Bazemore, compagno di Curry ai Dubs, ha punzecchiato la stella degli Wizards:

Bazemore faceva riferimento alla grande prestazione realizzativa di Curry contro OKC. Ovviamente Bradley Beal non ha tardato a ripsondere all’affronto. Il giocatore ha usato il proprio account Twitter per controbattere:

@24Bazemore you don’t know me or shit about me bruh!!! You don’t know why I go out there and play and it damn sure ain’t for another man’s approval!!! You a straight LAME!!! But it don’t surprise me coming from you, thats what’s yo type do!!