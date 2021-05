Talen Horton-Tucker è clutch e, se le speranze dei Lakers di evitare il Play-in sono ancora vive, è tutto merito suo: con la tripla arrivata a 20 secondi dalla fine dell’overtime, è lui a regalare la vittoria ai gialloviola contro i Knicks. Un successo che riporta i Lakers a una gara di distanza dal sesto posto nella Western Conference.

Una tripla che ha chiuso definitivamente la partita, regalando ai Lakers un successo pesantissimo. Per Talen Horton-Tucker sono stati attimi concitati prima del tiro decisivo che però, alla fine, è andato a segno:

"It's big…not too many kids from Chicago can say they did that." @Thortontucker talks about his game-winner in OT over one of his boyhood idols in Derrick Rose. #LakeShow pic.twitter.com/9TIGYsl13O

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) May 12, 2021