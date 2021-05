NBA, Vogel annuncia: “LeBron si allena con la squadra”

Tra record storici riscritti e primi verdetti su Play-In e Playoff ufficializzati, l’impressione è che il nome di LeBron James stia passando, ultimamente, un po’ sottotraccia.

LeBron si era infortunato alla caviglia, saltando 6 settimane di stagione. Ritornato in campo per due partite contro Sacramento e Toronto, il Re ha dovuto di nuovo tenere a riposo la caviglia, saltando le ultime quattro partite giocate. I Lakers sono attualmente al settimo posto della Western Conference, a serio rischio play-in. Davis, contro Phoenix, ha giocato una super partita e ha tenuto vive le speranze di una qualificazione diretta, ma il ritorno di LeBron è fondamentale ora più che mai.

Il 23 potrebbe essere della partita questa notte, contro i New York Knicks. Coach Vogel ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni:

“Abbiamo fatto delle esercitazioni, delle partitelle a numero ridotto e delle partite per intero. Lui ha partecipato a tutto”

Sulla stessa linea si inseriscono le parole di Marc Gasol, che però ha preferito mantenere un profilo basso sulle reali condizioni di LeBron:

“Si allena, fa le nostre esercitazioni. Oggi ha tirato un po’ “

Le ragioni dietro l’alone di mistero delle parole di Gasol sta nello status ufficiale di LeBron, listato come indisponibile per questa notte. Ma anche due anni fa, quando si fece male all’inguine, James fu listato come indisponibile fino a poche ore prima della partita, salito a questionable e poi sceso in campo direttamente in quintetto.

