NBA, LeBron James pronto al rientro contro i Knicks

LeBron James ha in programma di tornare nella notte tra martedì e mercoledì contro i New York Knicks. Questo il tweet postato pochi minuti fa da Shams Charania, insider di The Athletic, il quale ha confermato come la stella gialloviola sia pronta a riunirsi con i suoi compagni di squadra per prendere parte alle ultime partite di questa travagliata regular season.

Lakers star LeBron James is targeting Tuesday vs. New York for return to the lineup from sore right ankle, sources tell @TheAthletic @Stadium. If not Tuesday, Wednesday vs. Houston is possible.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2021