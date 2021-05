NBA, Kevin Durant confessa di amare lo stile di gioco di Luka Doncic

Luka Doncic è ormai da un paio di anni una stella reale di questa lega. Un altro segno di quanto detto proviene dal rispetto che si è guadagnato da diverse stelle NBA: da LeBron James fino a Kevin Durant. Proprio quest’ultimo ha parlato dello sloveno confessando di osservarlo spesso e volentieri sul campo. Questo il commento di Durantola ai microfoni dei giornalisti:

“Gioca a un ritmo tutto suo, che è quello che gli permette di tirare come fa. Tutti quei tiri folli che si prende o i passaggi che riesce a fare li fa sembrare come se stesse passeggiando. È come quei rapper che riescono a dire qualsiasi cosa nelle loro canzoni facendolo sembrare come se stessero parlando: Doncic gioca così. È sempre calmo e controllato, vede tutto prima ancora che accada, può imporre ogni passaggio che vuole. Il suo ritmo è fenomenale”.

Poi, Durant si è concentrato sull’elemento che contraddistingue il gioco di Doncic, ossia la capacità di controllare il ritmo del match:

“È bravissimo a farti saltare per aria perché devi stargli addosso, e non appena riesce a prendersi un fallo su di te è finita perché entra in ritmo. A quel punto inizia ad arrivare in area, fa finta di tirare, tu salti, poi fa finta di tirare di nuovo perché si muove lentamente, si butta indietro su una gamba sola e segna. Il suo ritmo mi fa impazzire”.

“È sorprendentemente veloce, ti gira attorno in maniera rapida e poi rallenta, in quel mondo riesce a prendere un sacco di falli. Fa finta di non avere alcun atletismo, ma in realtà ti gira attorno e poi usa il corpo per prendere i contatti e far pensare agli avversari di poterlo recuperare. Se rallenta e sei dietro, è capace di tirare in sottomano quando vuole. Bisogna essere al massimo della concentrazione contro quello lì”