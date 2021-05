NBA, Magic Johnson sul record di triple doppie di Russell Westbrook

Nelle ultime 19 partite stagionali, i Washington Wizards hanno raccolto ben 15 vittorie, tornando di prepotenza a guadagnarsi un posto per il prossimo torneo Play-In. Parte del merito, oltre al solito strepitoso Bradley Beal, va anche dato a Russell Westbrook il quale nel lasso di tempo considerato ha raccolto ben 16 triple doppie e viaggiando con una media di 22.3 punti, 14 rimbalzi e 13.5 assist.

In questa particolare annata il play ha già registrato 35 triple doppie totali e battuto il record di franchigia – il quale era pari a 15 in una sola stagione – precedentemente detenuto da Darrel Walker. Ebbene, ora Westbrook ha pareggiato addirittura il record di Oscar Robertson ed è pronto nei prossimi giorni a diventare il giocatore con più triple doppie messe in cascina nella storia della NBA. Qualcosa che Magic reputa davvero come un traguardo clamoroso:

“Prima di tutto, pochissime persone possono farlo. Ci sono pochi giocatori che possono controllare l’attacco, segnare e mettere in posizione i tuoi compagni per andare a canestro. Questa è davvero la parte più difficile, ossia assicurarsi che (Bradley) Beal continui la sua produzione, e mettere in ritmo anche gli altri. Russell aiuta tutti, li mette nelle migliori condizioni possibili. E poi, anche lui continua ad essere reattivo sul piano difensivo, prendendo rimbalzi. La parte più difficile per me, Oscar, Russell è sempre stata quella di dover procedere a catturare i rimbalzi. Questo è il motivo per cui vediamo pochissime triple-doppie nella storia e perché ci sono pochissime persone che possono controllare una partita. A parte LeBron, ci sono pochissime persone che possono dire: “Controllerò tutta l’azione, attaccando e difendendo”. Russell riesce a creare situazioni offensive appena cattura un rimbalzo difensivo. Come me, quando giocavo con i Lakers: partivo in contropiede e lasciavo dietro i miei difensori. Ecco perché Showtime era Showtime. Soprattutto quando riuscivo a catturare un rimbalzo. Ed è esattamente così che è con Russ; Russ è un giocatore di contrattacco.”