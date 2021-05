NBA, storico Westbrook: record di triple doppie pareggiato

La partita di stanotte tra Wizards e Pacers rimarrà di diritto nella storia NBA. Bradley Beal ha infatti condotto i suoi alla vittoria segnando 50 punti, ma il vero protagonista è stato il compagno di squadra, Russ. Nei 44 minuti sul parquet Russell Westbrook ha infatti messo a referto 33 punti, 19 rimbalzi e 15 assist. Grazie a questa tripla doppia, la numero 181 in carriera, ha pareggiato il record di Oscar Robertson. Nelle consuete interviste post-partita Russ, emozionato, ha parlato di questo record ringraziando Big O:

“Sono così grato, riconoscente e fortunato. Sono molto orgoglioso di fare tutto quello che posso per cercare di vincere e dare tutto quello che ho sul parquet. Essere anche solo nella stessa conversazione con Oscar, beh… Voglio ringraziarlo perché ha posto le basi e ha fatto molti sacrifici per permettere a noi di poter andare là fuori e giocare. I tempi in cui ha giocato e le cose che era in grado di fare in quei giorni mi ha permesso di poter fare quello che voglio oggi. Sono riconoscente verso di lui, le sue parole e il supporto che mi ha dato”

Oscar Robertson detiene il primato di questa classifica dalla stagione 1961-1962, la stessa in cui per primo ha avuto una tripla doppia di media a partita. Ma non è mai stato particolarmente geloso del record, anzi, e proprio qualche giorno fa si era pubblicamente complimentato con Russ, dicendo che sarà felice quando lo sorpasserà. Anche l’head coach dei Wizards, Scott Brooks, ha parlato della grande serata di Westbrook e dell’importanza storica di Robertson per la lega:

“La possibilità di superare il record di Oscar è incredibile. Ci sono certi giocatori nella storia della lega che sono davvero su un piedistallo, non credi neanche siano esistiti veramente. Finché non li incontri, credi siano delle figure mitiche. Oscar Robertson è uno dei più grandi giocatori della storia ed è probabilmente nella top 10 di sempre”

