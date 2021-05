Scott Brooks, head coach dei Wizards si è presentato alla conferenza stampa dopo la vittoria dei Washington Wizards, dichiarando di non avere più parole per descrivere Russell Westbrook. Pochi minuti prima della conferenza, Brodie aveva appena terminato la partita con una tripla doppia con almeno 20 punti e 20 rimbalzi (seconda volta in carriera per lui, ndr), un’impresa riuscita in precedenza – una volta sola – da Wilt Chamberlain. I numeri dell’ex Play di OKC al termine del match contro Atlanta sono chiari: 14 punti, 24 assist e 21 rimbalzi.

Brooks ha spiegato ai giornalisti come secondo lui, Westbrook sia la seconda migliore point guard di sempre.

“Ho sempre pensato che avrebbe finito la carriera come la terza migliore point guard di sempre, ma credo che abbia fatto un passo in avanti, diventando la seconda migliore. Al primo posto ovviamente c’è Magic. Quello che fa Westbrook però, non lo ha mai fatto nessun altro. Nessuno. Nessuno.”

Scott Brooks ha poi intelligentemente saltato la domanda riguardo quale playmaker avrebbe saltato Russ per arrivare al secondo posto. Ci sono tanti nomi che potrebbero riempire quella posizione, come John Stockton, Isiah Thomas o Stephen Curry. Quel che è certo, è che dopo averlo allenato ad OKC, ed essersi riunito a Washington con lui, Brooks non ha dubbi su quanto sia davvero forte Russell Westbrook.

“Mi reputo fortunato ad averlo avuto per ben 8 anni, ho potuto vedergli fare cose che appartengono più ai super-umani che altro. I playmaker non fanno quello che fa lui, non sono predisposti a farlo.” “Qualcuno magari tirerà meglio o farà altre cose nel modo migliore. Ma nessuno nella storia del gioco ha mantenuto il livello così alto come quel ragazzo. Nessuno è riuscito a mantenere quelle statistiche.”

