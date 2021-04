NBA, Russell Westbrook: “Non credo che ci sia un altro giocatore come me”

Nella clamorosa sconfitta arrivata dopo i tempi supplementari contro i San Antonio Spurs, Russell Westbrook ha terminato il match con una tripla doppia da 22 punti (9/26 al tiro) 13 rimbalzi, 14 assist ma anche 6 palle perse in 42 minuti di permanenza sul parquet. Washington ha interrotto così una striscia di otto vittorie consecutive.

Per Westbrook si tratta della 29a tripla doppia stagionale e soprattutto la 12esima nel solo mese di aprile, superando il precedente record di Wilt Chamberlain il quale si era fermato a 11 triple doppie nel marzo 1968. Tutto questo a corredo di una annata in cui l’ex stella dei Thunder sta mostrando l’elevata caratura tecnica e atletica:

“È un risultato incredibile. Essere in grado di battere quel record è gratificante. Sono grato a Dio per avermi permesso di giocare a pallacanestro. Non prendo questo sport alla leggera. Non do questa opportunità per scontata. Onestamente non credo che ci sia un altro giocatore come me e se la gente lo dà per scontato allora è un peccato per loro. Onestamente, cerco sempre che il mio gioca possa essere utile alla squadra in diversi modi: difesa, rimbalzo, passaggio, qualunque cosa la mia squadra abbia bisogno per vincere. Questo è ciò che faccio. Onestamente, non mi interessa cosa ne pensa la gente.”

Poi, il giocatore ha risposto alle recenti critiche che evidenziano la mancata vittoria di un titolo NBA nella sua carriera:

“Non mi interessa cosa pensa la gente e non mi interessa se dice che quello che faccio è “inutile” per la squadra o che gioco solo per le statistiche. Trovo molto interessante che dicano come i miei numeri non siano utili quando li faccio. I numeri prodotti da Magic Johnson e Oscar Robertson non erano utili alla squadra, per caso? Ora che sto producendo questa serie di statistiche sembra che sia tutto facile, ma non lo è! Vi assicuro che non lo è.”

Nelle ultime stagioni Russ si è trasformato in una macchina da tripla doppia: si tratta della 4a personale stagione in cui sta viaggiando con una media in tripla doppia visti gli 11 rimbalzi e 11 assist ad allacciata di scarpa con la canotta di Washington. Effettivamente non male.

