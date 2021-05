NBA, infortunio per Zion Williamson e polemica Pelicans

Nelle ultime gare di stagione regolare i Pelicans dovranno fare a meno della loro stella Zion Williamson. La prima scelta del 2019 si è procurato la frattura del dito anulare della mano sinistra, nella gara di giovedì contro gli Warriors e rimarrà fuori a tempo indeterminato.

Nonostante la stagione di New Orleans sia ormai inevitabilmente compromessa, l’infortunio ha mandato su tutte le furie l’executive David Griffin:

“Sono molto arrabbiato perché era un infortunio che si sarebbe dovuto evitare. Lo abbiamo detto alla lega in ogni maniera possibile, mandando filmati e parlando con chiunque dai responsabili degli arbitri agli uffici della lega: se avessero continuato ad arbitrare in quel modo, Zion si sarebbe fatto male. È evidente che il giocatore è stato preso di mira dagli avversari dentro il pitturato e gli arbitri non sono intervenuti. Ha subito così tanti falli consecutivi che non riesce a ricordarsi neanche il momento in cui si è fatto male. Dovrebbe essere il primo in NBA per tiri liberi tirati. È stata incoraggiata una violenza nei suoi confronti come non accadeva dai tempi di Shaquille O’Neal. Era sbagliato e orribile al tempo ed è sbagliato ancora oggi.”