NBA, Luka Doncic sospeso: “Non doveva succedere”

Che Luka Doncic non fosse proprio un muto lo si sapeva già, specialmente quando si tratta di parlare con gli arbitri. La stella dei Dallas Mavericks non si tira mai indietro quando ha da spiegare le proprie ragioni. Per questo, nella partita andata in scena questa notte, ha ricevuto il sedicesimo fallo tecnico della sua stagione, che equivale a una partita di sospensione. Dallas ha poi portato a casa la vittoria contro i Brooklyn Nets per 113 a 109.

Dopo la partita, Luka Doncic si è presentato davanti ai microfoni dei giornalisti di TNT, e ha commentato l’accaduto:

“E’ un qualcosa che io non dovrei fare, me ne rendo conto. [E’ difficile] con tutte le emozioni di una partita, ma ovviamente devo fermarmi. Semplicemente per me è difficile in campo con tutte le emozioni, ma mi sono reso conto che devo lavorare su questo. E’ dura farlo, ma devo lavorare su questo e diventare molto meglio di così.”

In stagione, Doncic aveva ricevuto anche dei falli tecnici abbastanza bizzarri. Quello che scatenò più polemiche fu quello contro i New York Knicks il 2 aprile. In quell’occasione Doncic urlò “And-1” dopo un canestro, ricevendo come risposta una T da parte di un arbitro. Il problema dei tecnici e delle lamentele affligge Doncic da inizio carriera. Nel 2019, infatti, parlava già così:

“Devo solo imparare a calmarmi e a passare alla prossima giocata.”

Ora la stella dei Mavs dovrà stare attento. Il regolamento prevede un’altra partita di sospensione ogni due tecnici, nel caso in cui il giocatore sia già stato sospeso una prima volta. Doncic ha poi guidato i suoi alla difficile vittoria contro i Nets segnando 24 punti, con 10 rimbalzi e 8 assist.

Leggi anche:

NBA, Anthony Davis si fa male di nuovo: problemi alla schiena

NBA, LeBron potrebbe tornare in campo settimana prossima

Luka Doncic nuovo volto del videogame NBA 2k?