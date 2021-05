NBA, ufficiale la quarantena per Miles Bridges

Era attesa soltanto l’ufficialità ed è arrivata, Miles Bridges sarà costretto a seguire un periodo di quarantena per via dei protocolli di sicurezza e salute previsti dalla NBA. Dopo essersi sottoposto ai test, al giocatore dei Charlotte Hornets, è stato confermato che salterà alcune prossime partite.

Bridges ha registrato un totale di 64 presenze questa stagione, affermandosi come uno dei giocatori più importanti del team, specialmente ora che la squadra soffre l’assenza di Gordon Hayward.

Il tutto è stato confermato e diffuso da Adrian Wojnarovski di ESPN:

Bridges is in quarantine now, and there's a current expectation that he could miss multiple games, sources tell ESPN. https://t.co/Ee60tWx0gx

