NBA, Steve Nash e Durant commentano la nuova sconfitta contro Milwaukee

Dopo aver ceduto contro Milwaukee nella giornata di domenica, i Brooklyn Nets si sono dovuti arrendere nuovamente di fronte alla compagine guidata da Giannis Antetokounmpo nella notte. I newyorchesi hanno perduto con il risultato finale di 124-118 nonostante 32 punti di Kevin Durant e 38 di Kyrie Irving. I Bucks, nel frattempo, stanno vivendo un upgrade rispetto a quanto visto ad inizio regular season, avendo peraltro registrato sei vittorie nelle ultime otto partite.

È proprio la continuità che a Brooklyn sembra mancare, specialmente nel confronto con le big ad Est. Queste le parole di coach Steve Nash a riguardo:

“Dobbiamo colmare il gap con i Bucks. Sappiamo che loro sono squadra da ormai diverso tempo, con attacco e difesa ben oliate. Hanno un sistema di gioco ben definito. Sono andati spesso in fondo ai Playoff mentre noi dobbiamo ancora cominciare. Quindi, come possiamo colmare il gap fin da subito? È qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Cosa dobbiamo migliorare in queste ultime partite? Dobbiamo superare la mancanza di esperienze comuni. Questa è la nostra sfida. Dobbiamo essere più fisici e capire come essere più connessi.”

Anche Kevin Durant ha voluto commentare il nuovo passo falso dei suoi:

Durant ha detto che crede che uno dei vantaggi dei Nets sia la loro presenza di numerosi veterani. Anche se non hanno giocato così tante partite insieme, i giocatori di Brooklyn vantano un’esperienza Playoff solida – se presi individualmente. Durant è 2 volte MVP delle finali NBA. Irving ha vinto un titolo nel 2016. Jeff Green e Joe Harris hanno partecipato alle Finals con Cleveland. Blake Griffin e DeAndre Jordan hanno entrambi fatto i Playoff con i Clippers di Paul. L’esperienza c’è, bisogna sistemare la chimica di squadra:

“Abbiamo veterani in questa squadra che hanno giocato in diverse situazioni e conoscono questo campionato a memoria, così come conoscono ogni tipo di set sia in attacco che in difesa. Questo può essere un nostro vantaggio.”