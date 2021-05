NBA, i Pelicans difendono su Curry… spegnendo le luci!

Marcare Stephen Curry è un compito difficile per chiunque. Il due-volte MVP dispone infatti di un incredibile arsenale dal punto di vista offensivo: può tirare da quasi ogni distanza, sa muoversi senza palla, finalizzare in area e convertire tiri liberi con percentuali da cecchino. Il #30 di Golden State diventa poi inarrestabile quando trova il ritmo sul parquet; sarà per questo motivo che i New Orleans Pelicans, ultimi avversari di Chef Curry, sono stati protagonisti di un incidente che potrebbe aver influenzato il corso della partita a loro favore.

Con 4 minuti rimanenti nel terzo quarto è successo infatti un episodio alquanto strano: le luci dello Smothie King Center si sono spente proprio mentre il playmaker stava tentando un tiro dall’arco.

New way of defending Steph Curry… turn the lights off 😂 pic.twitter.com/ia9Fp5hSQ7 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 5, 2021

Nonostante l’involontarietà del gesto (sicuramente un problema tecnico), il “trucco” ha funzionato. Dal momento del cortocircuito, infatti, Curry ha messo a referto un insolito 1-11 al tiro.

From @ESPNStatsInfo – Once the lights went out around the 4-minute mark in the third quarter, the Warriors went cold. pic.twitter.com/rHaKaz9A3U — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) May 5, 2021

Lo stesso Curry ha poi parlato dell’accaduto ai microfoni di NBCS:

Non ho mai visto nulla di simile. Hanno provato a farmi dire che avessi tirato prima che le luci si spegnessero. È una situazione strana, perché [prima del problema tecnico] stavamo giocando molto bene, ma dopo abbiamo avuto dei problemi offensivamente. Ma in generale è stata una partita complicata.

"I hadn't seen that one before." – Steph on the lights going out when he was shooting pic.twitter.com/gZ2GIaFL86 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 5, 2021

A quanto pare togliere la luce è l’unico modo per fermare un giocatore simile.

