Risultati NBA: Milwaukee batte ancora Brooklyn! Bene anche Suns, Clippers e Mavs

(47-18) Phoenix Suns 134-118 Cleveland Cavaliers (21-44) [OT]

In crisi per lunghi parziali e in difficoltà contro una squadra nettamente inferiore, i Phoenix Suns ritrovano sé stessi dopo tanti minuti di battaglia e hanno la meglio sui Cavs a Cleveland solamente dopo un overtime. Grazie ai 31 punti di Devin Booker e ai 23 punti e 16 assist di Chris Paul, i Suns riescono a sconfiggere degli incredibilmente combattivi avversari, ridotti all’osso nelle rotazioni ma con un cuore grande così.

Cleveland può infatti schierare solamente sette giocatori. Tra le assenze c’è anche quella molto pesante di Darius Garland. I Cavs, viste le premesse, avrebbero dovuto arrendersi praticamente subito per una partita senza storia. Invece i ragazzi allenati da coach Bickerstaff dimostrano cuore e coraggio, giocandosela alla pari per 48 minuti contro la squadra al top dell’Ovest.

Phoenix aveva quasi vinto la partita, avanti nei momenti finali dei tempi regolamentari. Ma i Cavs non si sono arresi, e con Okoro hanno pareggiato a quota 114, a 25 secondi dal termine. Dopo aver sprecato l’ultima occasione con Booker, i Suns hanno ritrovato la quadra all’overtime: decisivo è stato Bridges, autore di due triple, una schiacciata, una stoppata e un assist nel supplementare, stradominato dagli ospiti con un parziale di 20-4.

(32-33) Charlotte Hornets 102-99 Detroit Pistons (19-47)

I 23 punti di LaMelo Ball, inclusi due tiri liberi a 5.8 secondi dalla fine, hanno permesso agli Hornets di fare un altro passo, decisivo, verso la postseason, portando Charlotte alla vittoria per 102-99 sui Detroit Pistons. Detroit era sotto di due quando il rookie Killian Hayes ha subito un fallo a 9.4 secondi dalla fine: in lunetta, Hayes segna però solo uno dei due tiri liberi.

LaMelo, dall’altra parte, segna così i suoi tiri liberi decisivi, e Hayes sbaglia l’ultimo tentativo da 3. Charlotte vince così una partita che, negli ultimi 5 minuti, la vedeva condurre di 5 punti, prima di essere recuperata dalla tripla di Diallo e dai liberi di Hayes.

Gli Hornets sono ora all’ottavo posto nella Eastern Conference, lanciatissimi per puntare almeno al play-in. Il record recita -2 partite dal settimo posto di Boston.

(28-37) Sacramento Kings 103-99 Oklahoma City Thunder (21-45)

18 punti e 11 rimbalzi per un decisivo Buddy Hield, migliore dei suoi nella vittoria di Sacramento su OKC che dà ancora speranza alla franchigia californiana di potersi qualificare per il play-in. L’obiettivo è il 10imo posto degli Spurs, attualmente distante 4 partite. Ai Kings ne rimangono 7.

Avanti 54-46 all’intervallo, per Sacramento la partita è andata in discesa nella seconda metà di gara. Nel terzo quarto il vantaggio è infatti aumentato fino a 17 punti, fino all’81-69 con cui iniziano gli ultimi 12 minuti di gioco. A questo punto però i Kings rischiano di buttarla via, subendo il rientro di OKC.

Bazley porta i suoi a -1, sul 100-99. Il layup di Wright rimette davanti di 3 i Kings, a 18 secondi dalla fine, e la tripla di Roby viene sputata dal ferro. Sfumato il pareggio, i tiri liberi dopo il fallo tattico subìto da Holmes chiudono definitivamente la partita.

(27-39) Toronto Raptors 100-105 Los Angeles Clippers (44-22)

Con 22 punti a testa di Paul George e Marcus Morris, i Clippers riescono ad avere la meglio sui Toronto Raptors e ad interrompere una striscia negativa che li vedeva perdere da tre partite consecutive. Utili sono anche i 18 punti di Jackson e i 13 di Leonard, che si prende solo 6 tiri: i losangelini evitano così di perdere quattro partite di fila per la prima volta in stagione.

Sotto per gran parte della prima parte di gara, i Clippers riescono ad impattare nel punteggio solamente nel terzo quarto, grazie ad un parziale di 34-28. 11 punti di fila di Siakam rimettono davanti i canadesi, ma Morris e Leonard fanno 71 pari con due triple.

Il quarto periodo inizia sull’82 pari. I Clippers vanno avanti sull’88-84, ma un parziale di 10-0 dei Raptors ribalta totalmente la situazione. Le squadre si rispondono colpo su colpo e la leadership cambia in continuazione, prima che Jackson faccia 99 pari. A segnare la tripla decisiva è Paul George, che mette definitivamente davanti i suoi.