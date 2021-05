NBA, i Clippers ufficialmente ai Playoff dopo la sconfitta dei Lakers

Altro giro, altra qualificazione ai Playoff NBA per i Los Angeles Clippers. La compagine allenata da coach Tyronn Lue ha matematicamente conquistato un posto all’interno della prossima postseason grazie alla contemporanea sconfitta dei Los Angeles Lakers contro i Toronto Raptors. Si tratta della terza stagione consecutiva ai Playoff per i Clippers, ed è la nona apparizione nelle ultime dieci stagioni.

I californiani stanno ancora lottando per terminare la regular season più in alto possibile. Attualmente si trovano in quarta posizione ad Ovest con un record di 43-22, a mezza partita di distanza dai Denver Nuggets (43-21) i quali occupano il terzo posto. Sembrano invece ormai irraggiungibili Utah Jazz e Phoenix Suns – in cima alla graduatoria con un record di 46-18.

