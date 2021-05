NBA, coach Steve Clifford pronto a tornare in panchina

La panchina degli Orlando Magic è pronta ad accogliere nuovamente coach Steve Clifford. Nonostante avesse già ricevuto le due dosi del vaccino Moderna, l’allenatore 59enne è risultato positivo al Covid-19 nella giornata del 22 aprile, questa seguita da un altro tampone positivo emerso due giorni dopo. Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, Steve Clifford ha superato i protocolli sanitari e tornerà a breve al comando della sua squadra.

Magic coach Steve Clifford will return to the bench on Wednesday vs. the Celtics, sources tell ESPN. Clifford has cleared the league’s health and safety protocols. Orlando traveled to play Detroit tonight.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 3, 2021