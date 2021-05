NBA, Luka Doncic incredulo: espulso contro Sacramento

Nella notte i Dallas Mavericks hanno perso contro i Sacramento Kings. Ma non c’è solo questa notizia sottolineata dai principali media texani. Infatti, negli ultimi minuti del match contro la compagine californiani, Luka Doncic ha raccolto un’espulsione e 14-15esimo tecnico stagionale. A quota 16 scatta una giornata di sospensione. Nel post-partita, la giovane stella di Dallas ha commentato in questa maniera quanto successo:

“Non ne prenderò un altro, non preoccupatevi. Se prendi un tecnico per questo, è… non lo so… strano.”

Doncic, il quale ha terminato la contesa con 30 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 6 palle perse a referto, ha poi detto che la NBA dovrebbe annullare entrambi i falli tecnici fischiati contro di lui. E non sarebbe la prima volta visto che la lega in passato ha già annullato un tecnico al giocatore per aver gridato “and 1” davanti ad un arbitro, il 2 aprile scorso contro i Knicks.

Anche coach Carlisle ha commentato quanto successo, addossandosi in qualche modo la colpa del comportamento dei suoi ragazzi:

“Sto dando l’esempio sbagliato, io stesso ho preso due tecnici durante il match. È colpa mia. Mi sono scusato con la squadra a fine partita, non è l’esempio giusto da dare. Ho preso 4 tecnici in tutto l’anno, tutti arrivati dalla stessa persona (arbitro CJ Washington). Non sono sicuro di cosa voglia dire tutto questo, ma c’è un detto che dice: “Gli uomini ragionevoli hanno il diritto di non essere d’accordo”. Mi atterrò a quello.”

Rodney Mott, uno degli arbitri interessati, ha commentato il secondo tecnico fischiato a Doncic in questa maniera:

“C’è stato un timeout, Luka ha preso la palla e non l’ha lanciata all’arbitro più vicino, ha tentato un tiro da un capo all’altro del campo rendendolo un atto antisportivo. Le regole stabiliscono chiaramente che devi restituire la palla all’arbitro più vicino.”

