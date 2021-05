NBA, Zion Williamson in formato MVP: i numeri della notte

L’attesa, ma solo per alcuni fastidi fisici, ha comunque ripagato le aspettative riposte su Zion Williamson fin dal giorno della sua entrata nella NBA. Il giocatore dei New Orleans Pelicans, pur alla sua stagione da sophomore, ha già cominciato a prendere il ritmo di marcia che ci si aspetterebbe da un potenziale MVP.

A stabilirlo sono i numeri: nella vittoria della notte sui Minnesota Timberwolves, Williamson ha condotto la squadra alla vittoria con una prestazione monstre da 37 punti, nove rimbalzi e 8 assist. A far impallidire sono tuttavia le percentuali. Il giocatore dei Pelicans ha terminato la gara con 14 canestri realizzati su 17 tentativi.

Numeri che gli hanno permesso di stabilire un record condiviso solo con Nikola Jokic nelle ultime 20 stagioni: almeno 35 punti, 8 rimbalzi e 8 assist con un tiro dell’80% dal campo. Prestazioni che non devono comunque far dimenticare l’obbiettivo principale di Zion Williamson e dei New Orleans Pelicans, centrare la qualificazione ai Playoff.

Tuttavia, attenzione a questo ragazzo di 20 anni che potrebbe diventare un candidato MVP perenne.

