NBA, Scott Brooks sulla sconfitta contro Dallas: “Abbiamo fatto un errore stupido”

Scott Brooks non riesce a darsi pace. Washington ieri notte ha perso malamente contro i Dallas Mavericks per un errore durante il penultimo possesso della partita: Rui Hachimura è andato ad aiutare su Luka Doncic. Lo sloveno ha visto il raddoppio in un batter d’occhio, riuscendo a servire la palla a Finney-Smith, il quale ha segnato e portato i Mavericks in vantaggio a 9 secondi. Successivamente, Bradley Beal ha avuto l’occasione per vincere la partita, ma la sua tripla non è andata a segno.

Il coach dei capitolini ha quindi voluto sottolineare l’errore di Hachimura, nel post-partita, con queste parole rilasciate a NBC Sports:

“Abbiamo fatto un errore stupido. Se sei sopra di 2 non lasci un giocatore libero sul perimetro. Rui ha lasciato libero sul perimetro il giocatore che doveva marcare. Hachimura è un giocatore eccezionale, ma non può lasciare libero un tiratore da tre in quelle condizioni. Dobbiamo imparare dall’errore che abbiamo fatto oggi.”

Nella prossima partita, gli Washington Wizards sfideranno gli Indiana Pacers, in una sfida fra pretendenti per il Play-in.

