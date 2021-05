NBA, Nikola Vucevic: “LaVine? Spero torni presto”

Attualmente, i Chicago Bulls distano tre partite dal Play-in. Chicago sembrava destinata alla qualificazione ma, a causa dell’assenza di Zach LaVine e della striscia di vittoria dei Washington Wizards, ora la franchigia dell’Illinois non è più sicura di potervi accedere.

Con gli Wizards che continuano a vincere, i Bulls devono fare i conti con ogni sconfitta. Lo sa bene Nikola Vucevic. Il centro ha provato a trascinare la sua squadra contro i Milwaukee Bucks, ma non ha potuto evitare la seconda L raccolta dalla compagine di Billy Donovan. Una delle poche speranze rimaste ai Bulls è il ritorno di Zach LaVine. Il giocatore non mette piede in campo dal 14 aprile, quando è risultato positivo al Covid-19. La squadra necessita della sua stella in campo e Nikola Vucevic lo sa bene:

“LaVine? Spero torni presto. È bello rivederlo in panchina. Questo sicuramente. Vorrei vederlo sul campo il prima possibile. Si sente la sua mancanza. Ci motivava, ci dava consigli, ci diceva di dare il 100% sul campo. È bello riaverlo con noi. Spero veramente che torni presto in quintetto.”

I Bulls, nella prossima partita, incontreranno gli Atlanta Hawks. Un’altra sfida cruciale per il destino di Chicago.

Leggi anche:

NBA, Lillard e la vittoria contro i Nets: “Stiamo migliorando nel momento giusto”

NBA, Andre Drummond: “Giocare con LeBron James rende tutto più facile”

Mercato NBA, Anderson Varejao ritorna ai Cavs