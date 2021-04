NBA, Steve Kerr: “Il tagliafuori sembra esser passato di moda”

Secondo il punto di vista di Steve Kerr, allenatore dei Golden State Warriors, i giocatori moderni sottovalutano sempre più l’utilità dei fondamentali, spesso accantonati in favore della giocata ad effetto o trascurati con atteggiamento di sufficienza.

Al termine dell’ultima partita, nella quale i suoi Warriors sono stati sconfitti da Minnesota con il punteggio di 126-114, Steve Kerr, analizzando impietrito i dati statistici dell’incontro, si è detto irritato da un’evidenza numerica in particolare: i T’Wolves hanno catturato 23 rimbalzi in più di Golden State.

Di seguito, le parole del coach, rilasciate ai microfoni di ESPN:

”Questa è la fotografia della NBA moderna. I giocatori non fanno più affidamento sui fondamentali, dimenticandosi, ad esempio, di mantenere il contatto fisico con il diretto avversario sotto canestro. Non c’è nulla da fare. Il tagliafuori sembra essere passato di moda. Questo discorso non vale solo per la mia squadra, anche se sono i nostri numeri ad essere impietosi oggi. Ogni sera, guardando le partite dei nostri avversari, noto tanti errori di disattenzione. Noi non possiamo trascurare certe situazioni a rimbalzo, dal momento che siamo una squadra ‘piccola’ e poco fisica.”