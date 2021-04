NBA: nuovo infortunio per Kristaps Porzingis

Non c’è pace per Kristaps Porzingis. Rientrato nella notte (nel successo 115-105 dei Dallas Mavericks sui Detroit Pistons) dopo aver saltato le ultime tre partite a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, il lettone ha dovuto abbandonare il campo (senza più rientrare) a metà del terzo periodo, per un fastidio al ginocchio sinistro.

Per l’ex New York Knicks si tratta del terzo stop di questa sfortunata stagione. L’ennesima della sua carriera. Porzingis infatti era stato costretto a saltare le prime nove partite della stagione, per recuperare a pieno dall’operazione al menisco laterale del ginocchio destro, infortunato nel primo turno degli ultimi playoff contro i Los Angeles Clippers.

Nelle prossime ore si conosceranno entità dell’infortunio e tempi di recupero. Rick Carlisle, al termine della partita, ha lasciato trasparire un cauto ottimismo che però cozza con la cartella clinica di Porzingis, soprattutto relativa al ginocchio sinistro. Fu proprio la rottura del legamento crociato anteriore di quel ginocchio a porre la parola fine alla sua avventura coi Knicks, nel febbraio 2018. La speranza per i Mavs, che avevano gestito il suo impiego in maniera mirabile per tutta la stagione, è non si tratti di niente di paragonabile.

