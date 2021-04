NBA, LeBron James vicino al rientro: in campo contro Sacramento?

LeBron James manca ormai dai campi NBA da più di un mese. Il nativo di Akron sembra però vicino al rientro, come ha confermato Adrian Wojnarowski di ESPN. La stella dei Lakers, infatti, testerà la caviglia infortunata durante il warm-up contro i Sacramento Kings. Il giocatore potrebbe essere considerato in game-time decision.

ESPN Sources: LeBron James’ return from longest absence of his career — out since March 20 with high-ankle sprain – could come tonight vs. Kings. James plans to test ankle and make a game-time decision. Otherwise, he’s likely to return as soon as Sunday vs. Toronto.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 30, 2021