NBA, Manu Ginobili on fire per il debutto di Gabriel Deck

Nella notte NBA appena trascorsa Gabriel Deck, ex Real Madrid, è diventato il 14º argentino a debuttare nella lega. Dopo aver siglato un contratto pluriennale con i Thunder, Deck ha esordito nella sfida contro i New Orleans Pelicans. Per lui quasi 15’ in campo, con due punti, due rimbalzi e due assist a referto.

Manu Ginobili non ha voluto perdersi i primi momenti del connazionale sui parquet americani.



Grandi notizie, un po’ tardi per i miei gusti, ma penso proprio che farò un’eccezione ai miei rigorosi orari di dormita.

🇺🇸These are great news! A little late for me but I guess I'll make an exception to my rigorous bedtime routine. 😜🐢🐢

🇦🇷Muy buenas noticias!! Un poco tarde para mi gusto, pero creo que haré una excepción a mi riguroso horario de cama. 😜🐢🐢 https://t.co/Nnw0wC5Kw2 — Manu Ginobili (@manuginobili) April 29, 2021

Poi nel corso della gara, tweet-cronaca dei momenti salienti. Il primo canestro contro Zion Williamson è stato salutato da Ginobili con grande entusiasmo.

Vaaaaaamos Tortuuuuu! Lo atacó a Zion en la primera y adentro! 2 puntitos! 🐢🐢🐢 — Manu Ginobili (@manuginobili) April 30, 2021

Poi un assist per Isaiah Roby. Come sono contento, twitta Ginobili.

Ahora una linda fajita! Qué contento estoy! pic.twitter.com/1MeG6XtL4w — Manu Ginobili (@manuginobili) April 30, 2021

Con questa sconfitta Oklahoma City è eliminata matematicamente dalla corsa al Play-in, ma i motivi di interesse attorno alla franchigia non mancano di certo, a partire dalle mosse estive che l’attendono in sede di Draft.

