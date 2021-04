Mercato NBA, Austin Rivers verso conferma ai Denver Nuggets

I Denver Nuggets sembrano orientati a confermare Austin Rivers a roster sino al termine della stagione. Dopo aver perso Jamal Murray per il resto dell’annata e dovendo fare a meno di Will Barton per un periodo ancora indefinito, la mossa da parte dei Nuggets era piuttosto annunciata. Rivers era arrivato in Colorado tramite contratto decadale. La franchigia potrebbe bypassare dunque il rinnovo del 10-day contract per dare ulteriore fiducia al figlio di Doc Rivers. Lo anticipa Mike Singer del Denver Post sul proprio profilo Twitter

I can confirm the Nuggets are planning to sign Rivers for the rest of the season, per league source. https://t.co/Zs8KOZXbz0 — Mike Singer (@msinger) April 29, 2021

