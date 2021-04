Mercato NBA: Austin Rivers è un nuovo giocatore dei Nuggets

La notizia è iniziata a circolare nelle ore immediatamente successive al terribile infortunio occorso a Jamal Murray (rottura del tendine crociato del ginocchio sinistro) ma adesso è praticamente ufficiale: secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic infatti, Austin Rivers è un nuovo giocatore dei Denver Nuggets.

Alla franchigia del Colorado serviva un giocatore che allungasse le rotazioni di coach Mike Malone e che fosse, possibilmente, pronto da subito. Da qui la scelta di puntare sull’ex New York Knicks: inattivo relativamente da poco e quindi pronto a dare il suo contributo da subito.

Un compito, quello di sostituire Murray, non semplice per il figlio di coach Doc Rivers. Il canadese infatti stava giocando, statistiche alla mano, la sua miglior stagione della carriera, con oltre 21 punti e 5 assist di media a partita. Nessuno si aspetta che il prodotto da Duke possa fornire lo stesso apporto in termini realizzativi ma sia coach Malone che il GM Calvin Booth sono convinti che possa portare alla squadra una buona dose di energia, difesa e leadership, in uscita dalla panchina.

