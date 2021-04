Mercato NBA, Luca Vildoza approda ai New York Knicks

Le franchigie NBA continuano a pescare dall’Eurolega per rinforzare i propri roster in vista della postseason.

La guardia argentina Luca Vildoza – dopo aver trovato l’accordo per liberarsi dal Baskonia – è attesa nelle prossime ore dai New York Knicks. I bluarancio sono ormai lanciati verso la conquista di un posto ai Playoff che manca da otto anni.

Vildoza ha segnato 10 punti di media con 3.5 assist in Eurolega con la maglia del Baskonia e potrebbe essere funzionale ad allungare la rotazione di coach Tom Thibodeau.

