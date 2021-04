Mercato NBA, Yogi Ferrell resta ai Los Angeles Clippers fino a fine stagione

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowki di ESPN, i Los Angeles Clippers hanno confermato Yogi Ferrell fino a fine stagione. Per il 2021-22 il contratto è invece non garantito.

The Clippers are signing guard Yogi Ferrell for the rest of the season and a non-guarantee on the 2021-2022 season, sources tell ESPN.

