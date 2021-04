NBA, Russell Westbrook e Bradley Beal in corsa per un primato di coppia

La coppia d’oro degli Washington Wizards sta trascinando a fatica la squadra ai Play-in. Nel mentre, stanno viaggiando a un ritmo tale da poterla far entrare nella storia della NBA. Bradley Beal è, al momento, il miglio realizzatore della Lega, mentre Russell Westbrook il miglior assistman. Se la stagione si chiudesse qui, sarebbero gli unici giocatori della stessa squadra, negli ultimi 39 anni, a vincere contemporaneamente il titolo di miglior realizzatore e miglior assistman.

Con i 45 punti messi a segno lunedì contro gli Spurs, Bradley Beal ha passato Stephen Curry nella classifica dei migliori marcatori della stagione. Beal viaggia attualmente a 31.4 punti di media, con il rivale fermo a “solo” 31.2 punti. Russell Westbrook ha invece superato il suo ex compagno di squadra James Harden, nella classifica degli assist. Westbrook viaggia attualmente con 11 assist esatti di media a partita, superando la media di Harden di 0.1.

Come già detto, sarebbero i primi a raggiungere questo traguardo di coppia dopo 39 anni. Gli ultimi due compagni a riuscirci furono George Gervin (32.29) e Johnny Moore (9.06). I due giocarono insieme durante la stagione 1981-82, vestendo la casacca dei San Antonio Spurs. Prima di loro, solo altre tre coppie raggiunsero questo obbiettivo:

1967-68 CIN – Oscar Robertson (29.17 e 9.74), unico a riuscirci da solo

1962-63 SFW – Wilt Chamberlain (44.83) e Guy Rodgers (10.44)

1951-52 PHW – Paul Arizin (25.36) e Andy Philip (8.17)

Russell Westbrook ha nel mirino anche un altro record NBA. In questa stagione, come sempre, sta macinando triple-doppie, ed è ormai a sole sei partite di distanza da Oscar Robertson. Con undici partite rimaste da giocare, Westbrook potrebbe diventare il giocatore con il maggior numero di triple-doppie in carriera già in questa stagione.

