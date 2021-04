Shaquille O’Neal aiuta un’attività con una generosa donazione

Qualche settimana fa, Shaquille O’Neal si era reso protagonista per aver aiutato un giovane ragazzo in una gioielleria. Il video dell’accaduto è diventato presto virale: il ragazzo, intento a pagare alla cassa un anello di fidanzamento, trova dietro di sé un gigante di oltre due metri e dotato di una stazza da far paura. Si tratta dell’ex stella dei Los Angeles Lakers che, con estrema generosità, si offre di pagare con la sua carta di credito l’intera somma.

Dopo aver reso felice un – forse – futuro sposo, il quattro volte campione NBA con un cuore dolce si è ripetuto a distanza di poco tempo. Insieme alla compagnia The General, Shaquille O’Neal ha donato 15mila dollari a uno store musicale, nella zona di Atlanta, alle prese con difficoltà economiche causate dalla pandemia da Covid-19.

L’ex centro ha fatto visita a Moods Music, uno store in vita da venti anni e di proprietà di Darryl Harris. Il 2020, e anche il 2021, non saranno stati certamente anni felici per Harris e la sua attività, ma l’assist fuori dal campo di The Diesel può tramutarsi in un nuovo inizio.

