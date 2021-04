NBA, finita la stagione di John Wall con i Rockets

La point guard degli Houston Rockets, John Wall rimarrà fuori per il resto della stagione a causa di un infortunio al tendine del ginocchio destro, come annunciato dal general manager Rafael Stone.

Il giocatore si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione al tendine del ginocchio destro di secondo grado. Tempi di recupero stimati in almeno tre settimane di cura e riposo per permettere a un atleta di tornare in campo. Aritmeticamente fuori dalla corsa e mai davvero in lizza per i Playoff, i Rockets non hanno alcuna intenzione di forzare il rientro del proprio giocatore.

Nonostante la pessima stagione di Houston, John Wall ha mantenuto 20.6 punti di media e 6.9 assist a partita dopo essere stato quasi due anni interi lontano dal campo, in una stagione in cui i texani hanno optato – controvoglia – per un progetto di ricostruzione dopo l’addio di James Harden.

Il peso del contratto in essere con Wall, cui spettano quasi 92 milioni di dollari nei prossimi due anni, impone a Houston massima cautela per non vanificare il potenziale di un giocatore che ha ormai superato la soglia dei 30 anni ed è stato a lungo limitato da infortuni.

Leggi anche:

NBA, Bradley Beal e Luka Doncic eletti Player of the Week

NBA, esordio stagionale per Kris Dunn con gli Atlanta Hawks

NBA, frattura del pollice destro per Larry Nance Jr.