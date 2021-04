NBA, Steve Clifford positivo al test sul Covid-19

L’allenatore degli Orlando Magic, Steve Clifford è risultato positivo al test per COVID-19, ma dice che spera sia un falso positivo. Clifford ha parlato ai media della sua diagnosi nella giornata di ieri, dicendo che non ha sintomi. Secondo quanto riferito, l’allenatore è risultato positivo giovedì, negativo due volte venerdì e nuovamente positivo sabato.

In questo caso potrebbe non essere autorizzato ad allenare la sua squadra nella partita casalinga in programma stanotte contro gli Indiana Pacers, anche se non è stata ancora presa una decisione finale.

In assenza di Clifford, Tyrone Corbin potrebbe sostituire il suo capo allenatore. Corbin ha allenato gli Utah Jazz per quattro stagioni nel 2011-14 ed è stato anche allenatore ad interim dei Sacramento Kings.

