NBA, Jimmy Butler critica Miami: “Siamo poco costanti”

Non sembra volersi fermare la crisi in casa dei Miami Heat. Ieri notte, i ragazzi di Spoelstra avevano un test importante contro gli Atlanta Hawks, orfani di Trae Young, fallendolo completamente. Con questo sconfitta gli Heat si ritrovano ora al settimo posto nella Eastern Conference con il record di 31-29. Jimmy Butler, stella proprio di Miami, nel post-partita si è detto per niente soddisfatto dell’atteggiamento della sua squadra. Queste le sue parole rilasciate a Anthony Chiang:

“Siamo poco costanti, ecco la verità. È inutile guardare ancora la stagione scorsa. Avevamo diversi ruoli, diverse mentalità, non serve a niente continuare a guardare il passato. Non stiamo giocando bene per niente. Siamo sempre qua a ripeterci le stesse cose quando perdiamo. È sempre la stessa storia.”

Successivamente, è stato chiesto a Butler se questa gara potesse essere una gara di Playoff:

“Se questa partita fosse stata una partita di Playoff, saremmo già a casa. Non abbiamo l’atteggiamento giusto. Anche oggi siamo stati sconfitti nettamente.”

I Miami Heat hanno uno dei migliori roster della NBA, devono solamente ritrovare la costanza. Ogni sfida, d’ora in avanti, sarà di fondamentale importanza per il piazzamento finale. A cominciare dal prossimo match contro Chicago.

