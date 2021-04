Risultati NBA, i New York Knicks non si fermano più: vittoria anche contro Toronto

Questi New York Knicks cominciano addirittura a far paura. Nel matineé del sabato NBA, la compagine di coach Thibodeau ha infatti raggiunto la nona vittoria consecutiva abbattendo senza troppi patemi anche i Toronto Raptors con il risultato finale di 120-103.

Ancora una volta i newyorkesi sono stati guidati da un ottimo Julius Randle, autore di 20 punti nel primo tempo, chiudendo alla fine con una doppia doppia da 31 punti (10/17 dal campo di cui 5/7 da 3 pt) e 10 rimbalzi. Derrick Rose è stato nuovamente brillante partendo dalla panchina e portando alla causa 19 punti, 4 rimbalzi, 7 assist e 2 palle recuperate. Bene anche RJ Barrett con 25 punti, 12 rimbalzi e 4 assist, mentre Reggie Bullock (16 punti) e Nerlens Noel (4 stoppate) hanno dato un contributo decisivo in difesa nella seconda parte di gara.

I Knicks hanno tirato con un buon 56% dal campo e uno splendido 16/31 da dietro l’arco. I canadesi, invece, hanno terminato la gara con il 43.9% al tiro. Non è bastato Pascal Siakam – il quale ha terminato il match con 26 punti, 7 rimbalzi e 5 assist – così come OG Anunoby e Fred VanVleet con 27 punti a testa. Male invece l’apporto della panchina per coach Nurse: solo 11 punti.

Con questa vittoria, New York consolida il quarto posto ad Est ritoccando il record portandolo a 34-27, a mezza partita di vantaggio su Atlanta.

Leggi Anche

NBA, Kyrie Irving ha confermato di voler osservare il Ramadam

NBA, Luka Doncic ha firmato un accordo con Panini America