I Dallas Mavericks e i suoi tifosi tengono il fiato sospeso per Kristaps Porzingis, uscito per una distorsione alla caviglia nel terzo quarto della partita vinta contro i Lakers: non si conosce l’entità dell’infortunio e, per questo, il giocatore verrà rivalutato nelle prossime ore.

Kristaps Porzingis isn’t on the Mavs’ injury report, which means the plan is for him to play vs. Lakers tonight. Maxi Kleber (lower back contusion) is doubtful. https://t.co/LSdiFwOQF9 — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 22, 2021

Porzingis ha visto la sua caviglia girarsi pericolosamente alla fine del terzo quarto, dopo che cercava di recuperare la palla: zoppicando vistosamente, il numero 6 dei Mavs si è diretto negli spogliatoi dolorante senza più far ritorno in campo.

Verrà rivalutato nelle prossime ore con la speranza che non si tratti di un infortunio grave, come dichiara coach Rick Carlisle nel post-partita:

“Non conosciamo la gravità dell’infortunio, speriamo solo che non sia nulla di grave: vediamo come nelle prossime ore, l’ho visto tranquillo e che camminava con uno stivale protettivo, ma sembra che stesse bene”

Prima dell’infortunio alla caviglia, Porzingis aveva segnato 19 punti e sei rimbalzi, dando un ottimo contributo alla squadra. Rick Carlisle, per questo motivo, spera di averlo disponibile per la partita di sabato notte, sempre contro i Lakers:

“Per ora non è ancora escluso dalla partita di sabato, ma vediamo come sta tra oggi e domani: con le caviglie non si scherza e, soprattutto, molto dipenderà da come si sentirà lui in questi ore”

Rick Carlisle says Porzingis rolled his left ankle "uncertain as to the severity. We're hoping it's not too severe. I don't think he's been ruled out for Saturday yet." — Brad Townsend (@townbrad) April 23, 2021

Nonostante l’assenza di Porzingis nell’ultimo quarto, i Mavs hanno trovato la loro seconda vittoria consecutiva grazie ai 30 punti di Luka Doncic. Un trionfo, quello di stanotte, che permette ai texani di rimanere nella scia di Portland, attualmente al sesto posto della Western Conference.

