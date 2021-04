NBA, RJ Barrett sicuro: “Thibodeau si merita il premio di Coach of The Year”

Con l’ennesima vittoria – l’ottava di fila – arrivata nella notte, i New York Knicks sono decisamente ‘on fire’. La compagine allenata da coach Thibs ha piegato le resistenze anche degli Atlanta Hawks, portandosi quindi ad un clamoroso quarto porto ad Est con il record di 33-27. Tutto questo dopo aver terminato la scorsa regular season nei bassifondi della graduatoria con un record di 21-45. RJ Barrett, play di New York, ha quindi commentato in questa maniera il momento positivo dei suoi, dando il giusto merito al proprio coach:

“Thibs coach of the year? È meglio che sia considerato davvero per il premio. Tutti noi crediamo in Thibs: ha fatto un ottimo lavoro trasformando tutto. E lo si vede dal modo in cui ci fa giocare duro ogni singola notte, così come dalle vittorie raccolte. Da lui a tutto lo staff: lavorano sodo ogni giorno, ci spingono a fare sempre meglio. È bello essere seguiti in questo modo. Sono sicuro che i nostri tifosi stanno vedendo quanto stiamo lavorando duramente. Averli al Garden è fantastico.”

Il capo allenatore di New York ha già vinto in passato il premio di COY, esattamente quando sedeva sulla panchina dei Chicago Bulls nell’ormai lontano 2011, in una stagione in cui guidò la compagine dell’Illinois ad un record di 62-20 in regular season.

Il tempo, invece, ci dirà fino a che punto potranno spingersi questi Knicks sotto la guida dello stesso Thibodeau, ma non c’è dubbio che la sua prima annata come head coach dei newyorchesi sia stata una delle sue ‘imprese’ più impressionanti registrate in carriera. E le sorprese potrebbero non essere finite qui.

