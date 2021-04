NBA, Magic Johnson non ha dubbi: Steph Curry è l’MVP 2021

Se lo dice Magic è già mezza verità. La leggenda dei Los Angeles Lakers, nelle scorse ore si è pronunciato riguardo al titolo MVP 2021. L’ex play ha dichiarato – dopo la vittoria di Golden State su Philadelphia – che Curry dovrebbe vincere il suo terzo Most Valuable Player in questa particolare stagione, soprattutto dopo gli ulteriori 49 punti messi in faccia a Embiid e compagnia cantante. I numeri del play degli Warriors sono effettivamente clamorosi: nelle ultime 10 partite ha realizzato 72 triple e ha superato Kobe Bryant come primo giocatore a 33 anni a poter segnare almeno 30 punti in 11 partite consecutive.

Magic ha pubblicato un paio di Tweet in cui non vuole sentire ragioni ulteriori:

“Steph Curry stanotte non ha lasciato alcun dubbio su chi sia il reale MVP della lega. Ha segnato 49 punti e ha trascinato gli Warriors alla vittoria contro i Sixers per 107-96. È difficile negargli questo riconoscimento. Curry è la prima, seconda, terza opzione di Golden State ed è ancora DOMINANTE.”

L’ex dirigente dei Lakers ha poi incluso anche altri due nomi:

“Dalla pausa dell’All-Star Game, Curry, Embiid e Jokic sono i nomi in testa alla corsa per l’MVP.”

