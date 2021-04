NBA, tragedia per Scottie Pippen: scomparso il suo primo figlio

Tre post sui social. Poche righe e qualche foto per ricordare il figlio. È così che Scottie Pippen ha annunciato la tragica morte del primogenito Antron, scomparso a soli 33 anni a causa di una grave forma di asma cronico.

“È con profondo dolore che annuncio che ho dovuto dire addio al mio primogenito Antron. Condividevamo la passione per il basket e abbiamo parlato tante volte di quanto amassimo il gioco. Antron soffriva di asma cronico e sono convito che, se non lo avesse avuto, sarebbe arrivato in NBA. Non si è mai lasciato abbattere, è sempre rimasto positivo e ha lavorato duramente. Sono orgoglioso dell’uomo che era diventato. Chiedo per favore di pregare per sua madre Karen, per la sua famiglia e per i suoi amici. Un cuore gentile e un’anima bellissima se ne sono andati troppo presto. Ti amo figlio mio”

Antron, classe 1987, era nato dalla relazione tra Scottie e Karen McCollum, sua ex moglie fino al 1990. Nonostante la malattia era stato un discreto giocatore di baske tper Texas A&M International e South Georgia Technical college.

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021