Processo Floyd: NBA e NBPA commentano il verdetto sull’ex agente Chauvin

I giurati di Minneapolis hanno raggiunto l’unanimità, ritenendo responsabile Chauvin – ex agente di polizia – di tutti e tre i capi di imputazione legati alla morte di George Floyd. Toccherà ora al giudice Peter Cahill, fissare l’entità delle pene, entro sei-otto settimane.

Derek Chauvin verdict in Minneapolis: Guilty on all three counts in the death of George Floyd.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 20, 2021