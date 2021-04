NBA, infortunio per Myles Turner: fuori a tempo indeterminato

Brutte notizie per Myles Turner e gli Indiana Pacers, in quanto il lungo è stato sottoposto ad una risonanza magnetica nelle ultime ore che ha rivelato uno strappo parziale nella placca plantare dell’alluce del piede destro. I Pacers non hanno specificato quanto rimarrà fuori dai campi, limitandosi solamente a dichiarare che starà ai box “per un tempo indeterminato”.

Ovviamente possiamo aspettarci che non torni subito e ad un mese dalla fine della regular season questa notizia pesa come un macigno per la compagine di Indianapolis. I Pacers sono in piena corsa per i Playoff, attualmente noni all’interno della Eastern Conference. Turner è una parte molto importante della squadra. Autore di una buona stagione, il lungo stava viaggiando con una media di 12.6 punti, 6.5 rimbalzi e 3.4 stoppate. Stiamo parlando del miglior stoppatore della lega. Inoltre, sta tirando con il 47.7% dal campo di cui 33.5% da dietro l’arco.

Pacers center Myles Turner has a partial tear of plantar plate in the great toe of his right foot and is out indefinitely. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 19, 2021

Leggi Anche

NBA, LaMelo Ball è gia pronto a tornare in campo

Mercato NBA, Mike James vicino ai Brooklyn Nets

NBA, allentate le restrizioni per lo staff vaccinato