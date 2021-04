NBA, Chris Paul supera Magic Johnson nella classifica degli Assist

Continua la marcia inarrestabile di Chris Paul tra i migliori passatori della storia NBA. Nella notte, il Point God dei Phoenix Suns ha scalzato Magic Johnson dalla quinta posizione nella classifica dei migliori assistman della lega dopo aver smistato il suo decimo assist nella vittoria della compagine dell’Arizona contro i Milwaukee Bucks.

Il futuro Hall of Famer si trova ora a meno di 200 assist di distanza sia di Steve Nash che di Mark Jackson. Paul, il quale anche in questa particolare annata mostra segni di miglioramento dopo 16 stagioni NBA, sta viaggiando con una media di 15.6 punti, 8.7 assist e 4.6 rimbalzi in 55 presenze.

I Phoenix Suns peraltro sono in seconda posizione ad Ovest con un record di 41-16 (8 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime dieci) ad una sola partita e mezzo di distanza dagli Utah Jazz.

Top 5 Assistman nella storia NBA

RANK GIOCATORE ASSIST 1 John Stockton 15.806 2 Jason Kidd 12.091 3 Steve Nash 10.335 4 Mark Jackson 10.334 5 Chris Paul 10.145

