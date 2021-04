NBA, Andre Drummond su Anthony Davis: “Non vedo l’ora che ritorni”

Non solo i tifosi dei Los Angeles Lakers, ma anche i giocatori stessi non vedono l’ora che Anthony Davis torni a calcare il campo da gioco. Secondo il giornalista di “Lakers Nation” Ryan Ward, il nuovo arrivato Andre Drummond non attende altro che poter condividere il campo con l’ex giocatore dei Pelicans.

Ecco come si è espresso a proposito:

“Ho giocato con AD in diverse occasioni con la nazionale. Non vedo l’ora di giocare con lui. Penso che ritorni fra poco, perciò sono molto emozionato a riguardo.”

Con il ritorno di Davis, i Lakers avrebbero una coppia di lunghi veramente temibile da affrontare per qualsiasi squadra. Infatti prima dell’infortunio AD viaggiava a medie di 22.5 punti, 8.4 rimbalzi e 3.0 assist a partita. La sua presenza inoltre potrebbe giovare all’ex centro dei Detroit Pistons, il quale sta faticando ad adattarsi al nuovo sistema di gioco.

Il ruolo di Drummond potrebbe ricordare quello di Dwight Howard della scorsa stagione, fondamentale per la conquista del titolo da parte dei Lakers. La sua presenza sotto canestro permetterebbe a Davis di giocare con costanza dal perimetro. Non vi è ancora una data precisa per il rientro di Davis. Tuttavia, il momento tanto atteso non dovrebbe essere troppo lontano.

