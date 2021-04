NBA, Kevin Durant rivela i 5 giocatori più forti con cui ha giocato

Kevin Durant ha elencato i cinque migliori giocatori con cui abbia mai giocato durante la sua carriera e ha omesso l’ex compagno di squadra Russell Westbrook. Il giocatore – ospite del podcast di Gillie Da King e Wallo267 – ha chiaramente menzionato Kyrie Irving e James Harden – suoi compagni a Brooklyn – come i primi due giocatori nella lista, seguiti dagli Splash Brothers dei Golden State Warriors, ossia Steph Curry, Klay Thompson e – come ultimo – Serge Ibaka, con cui Kevin ha giocato assieme durante il periodo ai Thunder.

Gillie Da King, di cui Kevin Durant era ospite, ha quindi chiesto allo stesso KD perché non avesse incluso Westbrook: a quanto pare, il nome di Russell non è arrivato immediatamente nella mente dell’attuale stella di Brooklyn, la quale poi ha chiarito che Westbrook è effettivamente tra i primi cinque ma non ha specificato al posto di chi.

Il playmaker di Washington, nel frattempo, sta facendo registrare una media in tripla doppia in questa particolare stagione con 21.9 punti, 10.9 rimbalzi e 10.8 assist ad allacciata di scarpa.

