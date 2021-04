NBA, Luka Doncic sulla brutta sconfitta contro Sacramento

Partiamo da un dato: i Sacramento Kings venivano da ben nove sconfitte consecutive. Nella notte i californiani hanno rialzato la testa contro i Dallas Mavericks, dopo un primo tempo davvero di livello. Il secondo quarto di Sacramento è stato per palati fini: 45 punti segnati e +17 rispetto ai texani i quali hanno poi tentato una insperata rimonta nei successivi 24 minuti, senza successo.

Nemmeno un super Luka Doncic – autore di 37 punti di cui 22 nel quarto finale – ha potuto risollevare le sorti dei suoi. Queste le parole dello sloveno nel post-partita:

“Dobbiamo giocare più duro. Anzi: io devo giocare più duro. Inizia tutto da me, per cui so di dover fare meglio di così, devo migliorare nel mantenere motivati tutti i miei compagni. Parte tutto da me. Non siamo scesi in campo concentrati fin dall’inizio, ed è già la seconda volta in fila che succede”