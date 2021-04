NBA, Bam Adebayo commenta il suo game winner contro Brooklyn

Con il buzzer beater segnato ieri sera contro i Brooklyn Nets, l’uomo del giorno è certamente Bam Adebayo. Il lungo, infatti, si è reso felice protagonista della vittoria dei Miami Heat a fil di sirena, prendendosi la responsabilità di un jumper quando il risultato recitava assoluta parità sul 107-107.

Adebayo nel post-partita ha commentato in questa maniera quanto accaduto:

“Ero tipo ‘Questo è il tuo momento’. Ho sempre sognato questo momento. Il mio ultimo tiro per la vittoria è stato al liceo, avevo appena messo 50 punti. Non sono mai stato un marcatore puro, un marcatore naturale. Quindi vivere questi momenti per me è un po’ diverso dagli altri. Spo mi aveva detto “Se ti blocchi, chiedi un time-out”. Quando ho preso la palla ho visto 11 secondi sul cronometro rimanenti, poi ho guardato Spo come per dirgli “Non chiedere un time-out, questa volta non mi stanno raddoppiando” E ho realizzato il canestro! Una partita del genere può cambiarti una stagione. Cose più folli di così sono già successe nella NBA.”