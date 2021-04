NBA, Kyrie Irving sulla sconfitta contro Miami: “È colpa mia”

Il clamoroso buzzer beater messo a segno da Bam Adebayo ha lasciato solo le briciole ai Brooklyn Nets i quali sono usciti sconfitti dalla gara contro Miami. E non solo: la compagine di coach Steve Nash ha dovuto fare i conti anche con un nuovo infortunio alla coscia per Kevin Durant (valutato in queste ore, ndr) dopo due mesi di assenza dai parquet.

Tornando al match, l’unica stella in campo per i newyorchesi è stata Kyrie Irving, il quale ha tentato in tutti i modi di chiudere la partita nel finale, sbagliando però tutti gli ultimi suoi 3 tiri. Queste le sue parole a riguardo:

“Stavo cercando di creare una separazione tra noi e loro verso la fine della partita. Non ci sono riuscito e loro ne hanno approfittato. Hanno sicuramente approfittato di noi: quando sbagliavamo un tiro, ci coglievano in transizione ottenendo punti facili. Ci sono state alcune mie giocate da rivedere: mi sento di aver sbagliato alcune occasioni anche facili. Mi dispiace.”

Poi l’attenzione si sposta giustamente su Landry Shamet, autore di un career high di 30 punti. Irving ha commentato in questa maniera la prestazione del suo compagno:

“Fantastico. È stato fantastico. Abbiamo parlato, tra una partita e l’altra, dove poteva essere più aggressivo in campo, e mi sento come se avesse trovato la chiave di volta per essere decisivo. Ha giocato incredibilmente bene. Ora che ci penso mi chiedo perché non ho creato qualcosa per Landry nel finale di partita. Ha messo 30 punti. Dovevamo sfruttare la sua mano calda. In ogni caso, non vediamo l’ora che migliori, gara dopo gara.”

Con questa sconfitta Brooklyn si stanzia in seconda posizione ad Est con il record di 38-19.

